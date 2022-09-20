Новым главой РАН выбрали Геннадия Красникова | 360°

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Новым главой РАН выбрали Геннадия Красникова

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Новым главой Российской академии наук выбрали академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В соответствии с результатами тайного голосования <…> академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН», — сказал председатель счетной комиссии на общем собрании академии.

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В выборах участвовали всего два кандидата. За Красникова проголосовал 871 человек, за директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича — 397.

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Для участия в голосовании зарегистрировались 1070 членов академии при необходимом кворуме в 1005 человек.

До этого действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев покинул свой пост после одного пятилетнего срока и не будет участвовать в выборах главы академии. Он сказал, что это решение вынужденное, и уточнил, что речь идет о давлении, которое в ходе нынешней предвыборной кампании оказывают на многих академиков.

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