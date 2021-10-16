«Ковивак» начнут выпускать более массово

Замдиректора Центра имени Чумакова Константин Чернов рассказал, что в скором времени «КовиВак» начнут массово выпускать. До этого был произведен только миллион доз.

Об этом он рассказал на «Радио России». Чернов пояснил, что такое количество было выпущено в первые четыре месяца после получения разрешения.

«Сейчас мы выпустим в гражданский оборот еще порядка двух миллионов доз и будем готовы дать даже больше», — рассказал он.

Он уточнил, что с сентября появилось новое оборудование, поэтому выпуск препарат увеличится в несколько раз. Около миллиона доз будет производиться каждый месяц, заключил Чернов.

Ранее доклинические испытания мультивакцины начали проводить в Центре имени Гамалеи. Этот препарат может давать защиту от нескольких вирусов или разных штаммов одного вируса, пояснил глава центра Александр Гинцбург.

Директор центра подчеркнул, что эта технология не имеет никакого отношения к «Спутнику V», смысл ее создания не в том, чтобы усилить этот препарат, потому что он и так эффективен.