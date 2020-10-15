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    15 октября 2020, 16:57

    Кости древней морской коровы обнаружили в пустыне Египта

    Полина Петрова

    Палеонтологи из Каирского университета обнаружили кости древней морской коровы в Аравийской пустыне в Египте. Находка подтверждает, что 40 миллионов лет назад эта местность была покрыта водой, информирует Live Science.
    Кости древней морской коровы обнаружили в пустыне Египта

    По словам ученых, от животного, принадлежавшего отряду сирен, остались несколько позвонков, ребер и костей конечностей. К таким млекопитающим относятся ламантины и дюгони, в том числе недавно вымершая стеллерова корова. Отмечается, что древние сирены жили на суше, а позже перебрались в воду, сообщил «МИР 24».

    Эксперты рассказали, что первый известный представитель этого отряда, Pezosiren portelli, жил примерно 50 миллионов лет назад. Он вел полуводный образ жизни. При этом у него были типичные для сухопутных передние и задние конечности. К концу эпохи эоцена у всех его родственников появились ласты.

    Обнаруженные окаменелости морской коровы говорят о том, что Аравийская пустыня в эоцене представляла собой небольшое море. В таких условиях обитают и современные дюгони.