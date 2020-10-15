Кости древней морской коровы обнаружили в пустыне Египта

По словам ученых, от животного, принадлежавшего отряду сирен, остались несколько позвонков, ребер и костей конечностей. К таким млекопитающим относятся ламантины и дюгони, в том числе недавно вымершая стеллерова корова. Отмечается, что древние сирены жили на суше, а позже перебрались в воду, сообщил «МИР 24».

Эксперты рассказали, что первый известный представитель этого отряда, Pezosiren portelli, жил примерно 50 миллионов лет назад. Он вел полуводный образ жизни. При этом у него были типичные для сухопутных передние и задние конечности. К концу эпохи эоцена у всех его родственников появились ласты.

Обнаруженные окаменелости морской коровы говорят о том, что Аравийская пустыня в эоцене представляла собой небольшое море. В таких условиях обитают и современные дюгони.