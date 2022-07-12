Космос впервые показали в цвете

Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые цветные снимки космоса. Их опубликовали на сайте NASA.

Сам телескоп отправили в космос 25 декабря прошлого года. По пути ученые несколько раз корректировали настройки.

По словам сотрудников NАSА, эти кадры стали самыми глубокими и четкими инфракрасными снимками Вселенной на данный момент.

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

«На этом изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно появилось 4,6 миллиарда лет назад, с гораздо большим количеством галактик перед и за скоплением», — сообщили ученые.

Объект снимка находится возле созвездия Волан в южном небе.

Также телескоп записал данные о SMACS 0723. На их основе ученые смогут узнать об этом скоплении галактик.

В мае этого года ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение черной дыры в центре Млечного пути. Результатами их работы поделился RT. Этот объект расположен на расстоянии 27 тысяч световых лет от Земли.