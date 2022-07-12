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    12 июля 2022, 20:52

    Космос впервые показали в цвете

    NASA показало, как скопление галактик SMACS 0723 выглядело 4,6 миллиарда лет назад

    Анна Усачева

    Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые цветные снимки космоса. Их опубликовали на сайте NASA.

    Космос впервые показали в цвете

    Сам телескоп отправили в космос 25 декабря прошлого года. По пути ученые несколько раз корректировали настройки.

    По словам сотрудников NАSА, эти кадры стали самыми глубокими и четкими инфракрасными снимками Вселенной на данный момент.

    Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

    «На этом изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно появилось 4,6 миллиарда лет назад, с гораздо большим количеством галактик перед и за скоплением», — сообщили ученые.

    Объект снимка находится возле созвездия Волан в южном небе.

    Также телескоп записал данные о SMACS 0723. На их основе ученые смогут узнать об этом скоплении галактик.

    В мае этого года ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение черной дыры в центре Млечного пути. Результатами их работы поделился RT. Этот объект расположен на расстоянии 27 тысяч световых лет от Земли.