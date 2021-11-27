Космонавты впервые оказались в новом модуле «Причал» на МКС

Российские космонавты открыли люки и впервые перешли в новый узловой модуль (УМ) «Причал». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Космонавты „Роскосмоса“ Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — „Причал“», — написала пресс-служба в Twitter.

В госкорпорации уточнили, что переходные люки открыли в 22:39 по московскому времени. Переход космонавтов в новый модуль состоялся 26 ноября.

Узловой модуль «Причал» доставили на МКС с помощью грузового корабля «Прогресс М-УМ». Космический аппарат пристыковался к станции вечером 26 ноября. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» проходил на космодроме Байконур. Полет от Земли до МКС занял двое суток. После выполнения всех операций Рогозин заявил, что стыковка прошла в штатном режиме.

Грузовой корабль пробудет в составе станции до 22 ноября. Модуль «Причал» имеет пять портов, предназначенных для приема пилотируемых и грузовых кораблей. Также к нему могут пристыковываться различные модули. Вместе с «Причалом» космонавты получили 700 килограммов различных грузов.