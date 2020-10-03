Космонавты на МКС найдут место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов

Экипаж Международной космической станции (МКС) должен открыть люк в «протекающий» отсек российского модуля «Звезда» и найти место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и пленок. Такое поручение передали сотрудники Центра управления полетами в Московской области.

О поручении стало известно из переговоров космонавтов с Землей. Трансляцию ведет NASA.

Экипажу МКС предстоит открыть люк РО-ПрК, расположенный между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля «Звезда».

«Специалисты рекомендовали [искать место утечки] с помощью пластиковых пленки и пакетов», — рассказал космонавту Анатолию Иванишину специалист центра управления полетами.

Пакеты и пленки нужно разместить в различных местах «протекающего» отсека и закрепить их скотчем. В случае негерметичности пакеты «схлопнутся» в районе возможной дырки.

Ранее «протекающую» промежуточную камеру изолировали на три дня, писала «Газета.ru».

Прежде космонавты уже искали место утечки с помощью нарезанных тонких полосок из конфетти и пластика. Их они развешивали с кусочками пены в «протекающем» отсеке или отправляли в свободное плавание.

Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. К августу-сентябрю 2020-го скорость выхода воздуха увеличилась в пять раз, поэтому экипаж два раза закрывал люки в модулях МКС. Таким образом космонавты проверяли их герметичность. Место утечки обнаружили в российском модуле «Звезда». ЧП не представляет опасности для экипажа МКС, полет станции продолжается в пилотируемом режиме.