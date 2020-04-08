Космонавты МКС признались, что должны толстеть одновременно

Российский космонавт Анатолий Иванишин рассказал о новой неожиданной сложности в работе на МКС. Всем членам экипажа разрешают подкрепляться в холодильнике сколько угодно, но из-за необходимости баланса на корабле набирать вес или худеть можно только вместе.

Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин рассказал, что космонавтам МКС можно подкрепиться в холодильнике и не по расписанию, но есть два условия. Во-первых, это не должно мешать выполнению основных обязанностей.

«Во-вторых, есть определенные ограничения по разнице веса между членом экипажа, который сидит в левом кресле, и членом экипажа, который сидит в правом кресле. Таким образом, если мои коллеги будут рыться в холодильнике, они должны сделать как-то так, чтобы их вес менялся одинаково», — объявил Иванишин, его цитирует «Интерфакс».

Американский астронавт Крис Кэссиди на это добавил, что важно, чтобы он и Иван Вагнер ели одинаково, чтобы баланс в корабле сохранился. Иванишин сидит в центре, так что его вес на балансировку не повлияет.

Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди 9 апреля должны отправиться на корабле «Союз МС-16» к МКС. Они проведут на станции 196 суток.

Перед полетом экипаж поместили на карантин, они провели там больше месяца. Эту пресс-конференцию они провели в дистанционном режиме.