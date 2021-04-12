Космонавт Волынов выдвинул версию гибели Гагарина

Единственный живущий член первого отряда космонавтов СССР дважды Герой Советского Союза Борис Волынов готовился к полетам вместе с Юрием Гагариным и Германом Титовым. С 1976 года он его возглавлял. Он признал, что версий гибели первого космонавта Земли было много.

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что точная причина катастрофы, в которой погиб Гагарин, наверное, так и останется неизвестной. Предположений было много.

«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», — рассказал Волынов.

Он входил в комиссию по расследованию гибели Гагарина, погибшего 27 марта 1968 года во время тренировочного полета. Следователям не удалось выяснить, почему самолет внезапно сорвался в штопор. По неизвестным причинам машина оказалась на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Погибли Юрий Гагарин и летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально объявили, что экипаж совершил резкий маневр и столкнулся с землей при попытке вывести машину из штопора в горизонтальный полет.

Дочь Юрия Гагарина Елена рассказала, что настоящей страстью отца, при невысоком росте в 170 сантиметров, был баскетбол.