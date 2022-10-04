Космонавт Сергей Авдеев рассказал о ближайших перспективах космической отрасли | 360°

Наука 04 октября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Космонавт Сергей Авдеев рассказал о ближайших перспективах космической отрасли

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Неделя космоса проходит в Петербургском планетарии. Один из почетных гостей мероприятия — Сергей Авдееев, летчик-космонавт, проведший на орбите за три полета в общей сложности 747 суток, 14 часов и 16 минут. В разговоре с газетой «Петербургский дневник» о рассказал о ближайших перспективах космической индустрии и о своем опыте.

Сейчас как самое приоритетное направление развитие космических исследований можно выделить беспилотную космонавтику, считает Авдеев.

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«Оно активно развивается и позволит увеличить расстояние, время космических полетов, и, соответственно, количество важных открытий на единицу времени», — пояснил он.

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Космические исследования уже принесли людям множество изобретений, в том числе, повседневных вещей, которыми мы пользуемся каждый день: связь, возможность измерять расстояние с точностью до миллиметров с помощью лазерного радара (используется в навигаторах), некоторая фотографическая оптика, рассказал космонавт.

Авдеев также вспомнил о своих ощущениях от выходов в открытый космос.

«Это совершенно отдельный этап космического полета, который принципиально отличается от остальных. Очень странно ощущать, что от безвоздушного пространства тебя отделяет тонкая оболочка, немногим плотнее обычного костюма. Также необычно понимание, что под ногами на много километров буквально ничего нет, только далеко-далеко виднеется один из материков», — рассказал он.

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