Космонавт прикинул время на путь от Земли до спутника Юпитера

В общей сложности космонавт провел на Международной космической станции больше 300 дней. По его словам, в научных кругах Каллисто уже давно рассматривают в качестве возможного места для создания третьей обитаемой базы.

«Когда-то давно, когда я еще не был космонавтом, я читал о подобных планах и о том, что ученые рассматривают Каллисто как одно из возможных мест для базирования пилотируемой базы. Но когда я читал эти материалы, это было не более чем обсуждение в научной среде», — отметил Борисенко.

По его предположению, сейчас могли появиться какие-то дополнительные данные, на основании которых Роскосмос представил свои планы. Конкретной же информации еще нет.

Пока сложно представить, как будут доставлять космонавтов на Каллисто, отметил Герой России.

«Это очень сложный вопрос. Небесная механика — достаточно сложная наука. Могу сказать, что здесь могут быть разные варианты траектории, которая обеспечит доставку человека туда», — пояснил он.

Все будет зависеть от энергетических возможностей транспортной системы, построенной под данный проект. Однако пока что слишком рано об этом говорить.

На путь от Земли до Каллисто уйдет достаточно длительное время. По мнению Борисенко, оно будет измеряться месяцами.

Ранее Роскосмос задумался о создании обитаемой базы на Каллисто. Спутник Юпитера — третье место в Солнечной системе после Луны и Марса, где наиболее целесообразно организовывать базу для человека. Так считают в научных кругах.