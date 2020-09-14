Космонавт оценил заявления о перехвате сигналов с «секретного китайского объекта»

По словам космонавта, перехватить сигналы из космоса вряд ли возможно. Если речь о телефонных переговорах или радиосигналах, то это может быть возможным, но данные из космоса — нет.

Виноградов подчеркнул, что, если и возможно перехватить что-то из космоса, то точно не секретную информацию, так как это не естественно.

«Я думаю, что такие путники работают на частотах, не доступных радиолюбителям. Как он определил, что это — китайский спутник? Он сам ему прямо так и сказал об этом? Я думаю, что это просто очередная глупость. Скорее всего, это человек просто захотел таким образом заявить о себе», — пояснил космонавт.

Ранее стало известно, что российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем.