Космонавт отнес космические эксперименты России к уровню «Пионерской зорьки»

В России работают Центр имени Хруничева и РКК «Энергия» имени Королева. По словам летчика, после каждого полета космонавты жалуются по многим пунктам. В то же время «Энергия» платит те же самые контрактные деньги.

«„Энергия“ сама себе техзадание выдает, сама себе исполняет, все по принципу „ворон ворону глаз не выклюет“. Это состояние спокойствия — это нормальное для нее состояние, поэтому какого-то прорывного развития не будет, потому что у них нет конкуренции», — объяснил Сураев.

Он призвал переосмыслить задачи относительно экспериментов в космосе. На российском сегменте МКС нет мощностей. Отечественной науке этот вопрос и не интересен, полагает космонавт. Большинство нынешних экспериментов проводились еще на станции «Мир».

«Они как обкатанная машина, которая едет и едет. Получают государевы деньги и продолжают эксперимент. А что за результаты, какие, кому они нужны?» — заявил Сураев.

Он отнес все современные эксперименты к уровню «Пионерской зорьки». Обывателю может показаться, что проводится большая научная работа. Однако все дело просто в «очень красивых и сложных названиях».

Сураев сравнил Россию с США. В американской системе присутствует государственная служба — NАSА. Ведомство подписывает контракты, например, с Space X, Lockheed Martin Corporation. Те, чтобы не потерять контракты, сделают все возможное.