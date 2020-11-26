Космонавт не увидел утопии в идее России создать свою станцию вместо МКС

«На мой взгляд, ничего утопичного здесь нет. Если летал „Мир“ (советско-российская пилотируемая орбитальная станция — прим.), если мы построили российский сегмент МКС, почему утопично строительство другой национальной станции?» — поинтересовался он.

Корниенко надеется, что Россия создаст в космосе не очередную орбитальную станцию, но и платформу для дальнейшего освоения Луны, Марса и пространства рядом с Солнцем. Он видит в этом больше эффекта.

Российский сегмент МКС полетел первым, поэтому он является самым возрастным.

«Наступает время каких-то перемен. Не исключено, что лавинно будут нарастать отказы и по корпусу, и по системам МКС. Можно предположить, что в связи с возрастом их количество увеличится, особенно по корпусу», — отметил космонавт.

По его словам, это критично.

Ранее оператор российского сегмента МКС РКК «Энергия» предложил не использовать в будущем МКС. Поступило предложение создать вместо этой станции в России национальную космическую станцию.

По данным РКК «Энергия», в дальнейшем траты России на работу МКС обойдутся в 10-15 миллиардов рублей в год. Причем отмечается, что они «слишком велики».

Строительство МКС началось в 1998 году. Ее планировали эксплуатировать до 2015 года, но потом срок службы продлили — сначала до 2020 года, а потом и до 2024-го. Сейчас думают растянуть срок работы МКС до 2028–2030 годов.