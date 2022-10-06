Космонавт Артемьев рассказал, чем будет заниматься бортинженер Кикина на МКС | 360°

Наука 06 октября 2022, 12:28 Поделиться Telegram

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Viber Космонавт Артемьев рассказал, чем будет заниматься бортинженер Кикина на МКС

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Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в экипаже которого находится российская космонавтка Анна Кикина, состыкуется с МКС 6 октября. Летчик-космонавт, командир экипажа космического корабля Союз МС-21 Олег Артемьев рассказал для сайта телеканала «Звезда», в чем будут задачи Кикиной на станции.

Он объяснил, что сама Кикина не будет выходить в открытый космос, однако как бортинженер будет обеспечивать выходы других космонавтов. Кикиной предстоит заниматься техническим обслуживанием систем станции и проводить эксперименты.

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«На нее возложена миссия — единственный она будет человек на станции, который будет отвечать за работу на Европейском манипуляторе ERA, который мы в нашем полете ввели в действие. В нашем полете был Серей Корсаков, отвечал за ERA, я у него был запасным. Она будет основным, у нее запасных нет, то есть без нее там ERA работать не будет», — рассказал Артемьев.

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