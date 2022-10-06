Космонавт Артемьев рассказал, чем будет заниматься бортинженер Кикина на МКС | 360°

Все новости

Подмосковье

06 октября 2022, 12:27

Сотрудники ГИБДД в Подмосковье помогли доставить женщину в роддом

Армия

06 октября 2022, 12:23

Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию

Реклама

Мир

06 октября 2022, 12:18

Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров

Подмосковье

06 октября 2022, 12:13

ЦППК обновила еще 10 электричек Казанского направления

Спецоперация

06 октября 2022, 12:12

ВСУ заминировали пять мостов в городе Запорожья

Спецоперация

06 октября 2022, 12:10

Спецслужбы Украины запрашивали у экс-главы ЗАЭС, выдержит ли станция затопление

Мир

06 октября 2022, 12:03

МИД Казахстана провел жесткий разговор с послом России

Важное

06 октября 2022, 11:58

Запад расценил вхождение новых территорий в Россию как повод для эскалации — Мишустин

Спецоперация

06 октября 2022, 11:52

Госдума призвала Следственный комитет России изучить вопрос снабжения тыла

Наука

06 октября 2022, 12:28

Космонавт Артемьев рассказал, чем будет заниматься бортинженер Кикина на МКС

Читать 360tv в

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в экипаже которого находится российская космонавтка Анна Кикина, состыкуется с МКС 6 октября. Летчик-космонавт, командир экипажа космического корабля Союз МС-21 Олег Артемьев рассказал для сайта телеканала «Звезда», в чем будут задачи Кикиной на станции.

Он объяснил, что сама Кикина не будет выходить в открытый космос, однако как бортинженер будет обеспечивать выходы других космонавтов. Кикиной предстоит заниматься техническим обслуживанием систем станции и проводить эксперименты.

Реклама

«На нее возложена миссия — единственный она будет человек на станции, который будет отвечать за работу на Европейском манипуляторе ERA, который мы в нашем полете ввели в действие. В нашем полете был Серей Корсаков, отвечал за ERA, я у него был запасным. Она будет основным, у нее запасных нет, то есть без нее там ERA работать не будет», — рассказал Артемьев.

Реклама

МКС

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама