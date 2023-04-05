Наука 05 апреля 2023, 14:08 Космонавт Андрей Борисенко рассказал, как на работе МКС отражаются магнитные бури

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Вопреки расхожему мнению, магнитные бури почти никак не сказываются на работе МКС, станция готова к подобным явлениям. Об этом News.ru рассказал космонавт Герой России Андрей Борисенко.

По его словам, оборудование на космической станции ощущает влияние магнитных бурь не сильнее, чем на Земле. Например, могут возникнуть незначительные проблемы со связью.

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«У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности», — рассказал Андрей Борисенко.

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