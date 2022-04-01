Космонавт Александр Мисуркин покинул отряд Роскосмоса

Космонавт Александр Мисуркин принял решение покинуть отряд «Роскосмоса». Об этом сообщил RT, ссылаясь на заявление Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

«31 марта 2022 года последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса», — говорится в сообщении на сайте ЦПК.

Мисуркин имеет звание Героя России. За время своей работы он выполнил три космических полета и совершил четыре выхода в открытый космос.