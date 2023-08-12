Наука 12 августа 2023, 23:39 Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики-«призрака» ESA: космический телескоп Hubble сделал снимок линзовидной галактики NGC 6684 Линзовидная галактика NGC 6684 / Европейское космическое агентство (ESA)

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Усовершенствованный космический телескоп Hubble сделал снимок линзовидной галактики NGC 6684, не имеющей пылевых полос. Это придает ей призрачный вид, сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

Галактика NGC 6684 расположена в 44 миллионах световых лет от Земли в созвездии Павлин. Она имеет линзовидную форму, образующую плоский диск, но у нее нет спиральных рукавов. Линзовидная галактика — это что-то среднее между спиральной и эллиптической, согласно классификации Эдвина Пауэлла Хаббла. Отсутствие пылевых полос придает ей призрачный и нематериальный вид.

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Телескоп сделал снимок галактики NGC 6684 в период исследования других галактик в радиусе до 33 миллионов световых лет от Земли, отметили в ESA.

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