Космический корабль Starliner успешно приземлился в США

Американский космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико. Он совершил тестовый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС).

Корабль начал сходить с орбиты приблизительно за 45 минут до запланированного времени посадки. Он приземлился в 18:49 25 мая (01:46 26 мая по московскому времени). Космический корабль встретили на полигоне Уайт-Сэндс. Трансляцию приземления вели на сайте NASA.

Starliner доставил на борту около 270 килограммов полезных грузов. Для посадки корабля использовали три парашюта. Starliner сконструировали таким образом, чтобы он мог мягко приземляться на сушу.

Запуск Starliner состоялся 19 мая. Корабль отправили в космос с помощью ракеты-носителя Atlas V с авиабазы на мысе Канаверал. Спустя сутки после старта он доставил на МКС 360 килограммов полезных грузов. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

Космический корабль разработала американская корпорация Boeing. Он рассчитан на экипаж из семи человек. Время автономного полета составляет 60 часов.