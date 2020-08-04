Космический корабль «Орел» может полететь на Марс

Он пояснил, что полет корабля к астероидам изначально не был предусмотрен. Также эксперт уточнил, что одна из основных его задач — обеспечение пилотируемых миссий к Луне.

«Полет может быть осуществлен в составе астероидного (межпланетного) комплекса, как и полет к Марсу», — рассказал Хамиц.

Ранее космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту сошел с орбиты и приводнился в Мексиканском заливе. Посадка прошла успешно, заявили в NASA. Американское космическое агентство вело прямую трансляцию приземления вместе с компанией SpaceX, разработавшей и запустившей корабль. Для посадки использовались тормозные парашюты, которые раскрылись на высоте около 5,5 километра. Затем, на высоте в два километра раскрылись четыре основных парашюта. Астронавты Херли и Бенкен вернулись на землю спустя 19 часов после отстыковки корабля от МКС.