Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США | 360°

Наука 15 октября 2022, 04:32 Поделиться Telegram

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Viber Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США NASA: Crew Dragon с экипажем из четырех человек приводнился у побережья США Pxhere.com

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Американский космический корабль Crew Dragon-4, на борту которого находятся четверо астронавтов, успешно приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды (США). Трансляция велась на сайте NASA.

Корабль Freedom, как указано, сел на воду в 16:55 по времени восточного побережья США (23:55 по московскому времени).

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«Астронавты NASA Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен и Джессика Уоткинс, а также астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Саманта Кристофоретти вернулись на Землю <…>», — сказано в публикации. Там также отмечается, что космический корабль и астронавтов эвакуировали спасательные команды SpaceX.

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Директор NASA Билл Нельсон поприветствовал астронавтов, он выразил благодарность команде за самоотверженность и важный вклад в развитие науки.

Участники миссии Crew-4 провели на Международной космической станции (МКС) почти полгода. Они работали на борту орбитальной лаборатории.

Космонавт Андрей Борисенко рассказал ранее о том, как взаимодействуют на МКС российские и американские космонавты. По его словам, международный экипаж на станции работает как одна команда. У космонавтов есть определенные правила общения — они не обсуждают политику, религии и другие темы, которые могут стать причиной конфликтов.

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