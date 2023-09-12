Наука 12 сентября 2023, 15:21 Космический эксперт Моисеев рассказал, что причина крушения станции «Луна-25» могла быть в измерителе ускорения

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Станция «Луна-25» могла потерпеть крушение из-за измерителя ускорения, который занимается производством замеров каждую секунду и интеграцией их. Об этом «Газете.ru» рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев.

Он сказал, что этот механизм значительно сложнее, чем цепь сцепления, о неисправности которой говорят другие эксперты. Поэтому перебои в его работе вероятнее, добавило Utro.ru.

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Напомним, российская станция разбилась при соприкосновении с поверхностью Луны во время посадки. Двигатель работал на 23 секунды дольше, чем было нужно.

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