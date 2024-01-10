Наука 10 января 2024, 17:31 Космический эксперт Моисеев рассказал, что перенос экспедиций США на Луну связан с неподъемными правилами безопасности

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США объявили о том, что переносят экспедициии «Артемида II» и «Артемида III», запланированные на 2025 и 2026 годы. Причины этого решения прокомментировал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

Он объяснил, что миссия предполагает невыполнимые требования, предъявляемые к безопасности экипажа. Кроме того, существуют проблемы с доработкой скафандров и лунного взлетно-посадочного модуля.

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«Откладывание двух „Артемид“ тоже давно закономерно. С самого начала, когда (экс-президент США Дональд — ред. НСН) Трамп объявил дату, было понятно, что это технически невозможно. Наверняка, им еще придется отложить их», — заявил эксперт.

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