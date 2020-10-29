Коронавирусы выявили у летучих мышей в России

«Какие-то <…> коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены заодно», — приводит агентство слова Сперанской.

Собеседница подчеркнула, что исследовать летучих мышей ученые будут еще два года. Она заявила, что эти рукокрылые не опаснее тех же ежей и лис, которые переносят опасные для человека болезни. Чтобы обезопасить себя, достаточно просто не трогать летучих мышей.

В самом начале пандемии во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус передался от летучих мышей человеку с помощью промежуточного звена. Что это за звено, не смогли установить до сих пор.