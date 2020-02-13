Коронавирус без носителя выживает до 9 дней

Ученые из Германии выявили сколько может прожить коронавирус 2019-nCov на различных поверхностях, прикоснувшись к которым можно заразиться. Согласно выводам специалистов, вирус может представлять опасность, даже находясь на предметах более недели.

Информацию опубликовало издание Science Alert.

Исследователи проанализировали 22 научные работы о свойствах других патогенов. Выяснилось, что вирусы, способные инфицировать человека, могут выживать от четырех до девяти дней на различных поверхностях, например, на предметах из алюминия, на дереве, бумаге, пластике и стекле.

Коронавирус, который может заразить животных выживает более 28дней. Продолжительность активности инфекции увеличивают такие условия как низкая температура и высокая влажность воздуха.

Для снижения распространения коронавирусов, ученые предлагают тщательно обеззараживать поверхности растворами из перекиси водорода или этанола.

На текущий момент не доказано, что человек может заразиться коронавирусом, если притронется к зараженной поверхности, а затем к глазам, носу или рту.

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