Коронавирус без носителя выживает до 9 дней
Информацию опубликовало издание Science Alert.
Исследователи проанализировали 22 научные работы о свойствах других патогенов. Выяснилось, что вирусы, способные инфицировать человека, могут выживать от четырех до девяти дней на различных поверхностях, например, на предметах из алюминия, на дереве, бумаге, пластике и стекле.
Коронавирус, который может заразить животных выживает более 28дней. Продолжительность активности инфекции увеличивают такие условия как низкая температура и высокая влажность воздуха.
Для снижения распространения коронавирусов, ученые предлагают тщательно обеззараживать поверхности растворами из перекиси водорода или этанола.
На текущий момент не доказано, что человек может заразиться коронавирусом, если притронется к зараженной поверхности, а затем к глазам, носу или рту.
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