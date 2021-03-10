Маск объяснил взрыв прототипа корабля Starship

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, что причиной взрыва прототипа корабля Starship на испытаниях в округе Камерон штате Техас стало попадание гелия в двигатель. Аппарат взлетел, успешно приземлился, но спустя несколько минут взорвался.

Прототип SN10 поднялся на высоту более 10 километров, выполнил разворот и контролируемое снижение. Затем повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел.

Макс посетовал, что SN10 «уже в Вальгалле», но пообещал, что испытания SN11 будут немного откорректированы.

«Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на (скорости) 10 метров в секунду сломал опоры и часть «юбки», — цитирует его РИА «Новости».

В Техасе 4 марта состоялся третий запуск Starship на высоту свыше 10 километров. Предыдущие запуски проводились 10 декабря и 3 февраля. Оба аппарата взорвались и разрушились при посадке. Тем не менее, испытания были признаны успешными. Инженеры хотели проверить поведение ракеты в воздухе. Цель ее посадить не ставилась.

Ракета-носитель Super Heavy и корабль Starship войдут в многоразовую транспортную систему, которую разрабатывает SpaceX.