Российских космонавтов начали готовить к работе с кораблем Crew Dragon

Российские космонавты начали проходить подготовку для выполнения некоторых операций на космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Пока с самим кораблем нет, с операциями совместно с Crew Dragon они знакомятся, потому что это общая задача», — ответил Крикалев на вопрос ТАСС, работают ли российские космонавты с американским кораблем.

Исполнительный директор уточнил, что план подготовки на Crew Dragon будет корректироваться. Космонавты должны пройти тренировки со всеми индивидуальными средствами защиты. Речь идет о скафандрах, ложементах и так далее.

«Ну и самое главное — подготовка по аварийным процедурам: что делать, если что-то пошло не так», — подчеркнул Крикалев.

Он добавил, что перекрестные полеты являются целесообразными как для российских, так и для американских программ. Такие действия помогут увеличить надежность системы. Если у России или США произойдут какие-либо отказы, то у страны всегда будет представитель на своем сегменте.