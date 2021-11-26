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    26 ноября 2021, 05:37

    Российских космонавтов начали готовить к работе с кораблем Crew Dragon

    Дарья Бунякова

    Российские космонавты начали проходить подготовку для выполнения некоторых операций на космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

    Российских космонавтов начали готовить к работе с кораблем Crew Dragon

    «Пока с самим кораблем нет, с операциями совместно с Crew Dragon они знакомятся, потому что это общая задача», — ответил Крикалев на вопрос ТАСС, работают ли российские космонавты с американским кораблем.

    Исполнительный директор уточнил, что план подготовки на Crew Dragon будет корректироваться. Космонавты должны пройти тренировки со всеми индивидуальными средствами защиты. Речь идет о скафандрах, ложементах и так далее.

    «Ну и самое главное — подготовка по аварийным процедурам: что делать, если что-то пошло не так», — подчеркнул Крикалев.

    Он добавил, что перекрестные полеты являются целесообразными как для российских, так и для американских программ. Такие действия помогут увеличить надежность системы. Если у России или США произойдут какие-либо отказы, то у страны всегда будет представитель на своем сегменте.