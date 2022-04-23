Корабль «Прогресс» уведет МКС от космического мусора

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-18» 23 апреля уведет МКС от столкновения с мусором. Об этом написали на сайте Роскосмоса.

«Двигатели корабля „Прогресс МС-18“ будут включены в 16:25 по Москве и придадут станции импульс один метр в секунду, что позволит увеличить ее высоту на 1,8 километра. После проведения маневра минимальная высота станции составит 413,91 километра, максимальная — 437,54 километра», — сообщили представители ведомства.

Они отметили, что российский сегмент МКС регулярно изменяет траекторию полета станции. В среднем за год происходит 11 корректировок движения международной космической площадки. В том числе это нужно для того, чтобы исключить столкновение с мусором.

Недавно МКС приняла первый полностью коммерческий рейс. На борту Crew Dragon было четверо космических туристов. Рейс прибыл на МКС 9 апреля. На борту были бывший астронавт NASA и вице-президент компании-оператора Майкл Лопес-Алегрии, американский бизнесмен Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.