Корабль «Прогресс» с грузами для космонавтов пристыковался к МКС

«Прогресс МС-18» с грузами для космонавтов пристыковался Международной космической станции (МКС).

По данным на сайте Роскосмоса, грузовик доставил на МКС почти 1,5 тонны различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для внекорабельной деятельности, рационы питания и свежие продукты для экипажа, одежду и укладки для проведения экспериментов «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Структура» и «Фотобиореактор», отметило РИА «Новости».

Также корабль доставил 560 килограмм топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха, уточнил RT.

На «Прогрессе», кроме этого, отправили 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля «Наука». Среди этого оборудования — вторая российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» и бортовая мастерская.

Пять российских кораблей запланировали отправить к МКС в 2022 году. К запуску будут готовить два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса». Согласно программе полета станции, запуск «Союза МС-21»должен состояться 18 марта 2022 года. Следующий запуск пройдет 21 сентября. Старт корабля «Прогресс МС-19» намечен на 15 февраля, а «Прогресс МС-20» отправится в космос 3 июня. Заключительный пуск пройдет 26 октября, когда с площадки стартует «Прогресс МС-21».