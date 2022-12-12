Наука 12 декабря 2022, 00:10 Корабль Orion приводнился после завершения лунной миссии NASA показало приводнение в Тихом океане слетавшего к Луне корабля Orion Pxhere

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Американский космический корабль Orion приводнился в Тихом океане. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в Twitter. Его запустили в рамках лунной миссии Artemis I, корабль пробыл в космосе не полные 26 дней.

Orion приводнился в 09:40 по времени западного побережья США (20:40 по московскому времени). Три парашюта помогли капсуле спуститься на воду. Возвращение Orion на Землю «прошло идеально», сообщил ведущий трансляции NASA.

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Космический корабль, по предварительным данным, повреждений не получил. На борту Orion находились два манекена. С их помощью проходило измерение воздействия условий полета на будущие экипажи. В NASA назвали этот полет комплексным испытанием для всех базовых элементов миссии.

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Созданный США совместно с ЕС Orion стартовал с Земли в свой первый испытательный беспилотный полет с миссией Artemis I 16 ноября. Первый тестовый запуск миссии представляет собой подготовку к будущим пилотируемым полетам. Планируется, что миссия с экипажем состоится в 2024 году.