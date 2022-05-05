Корабль Crew Dragon с 4 астронавтами из США и Германии начал возвращение на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-3 отделился от МКС для возвращения на Землю. Об этом сообщил ТАСС.

На борту корабля под названием Endurance находятся четыре астронавта: Раджа Чари, Томас Маршберн и Кайла Бэррон из США и немецкий астронавт из Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Отстыковка корабля прошла в автоматическом режиме в 01:20 по времени Восточного побережья США (08:20 по московскому времени). Экипаж переместился внутрь аппарата за два часа до этого.

Корабль должен приводниться у побережья штата Флорида 6 мая, в 00:43 по местному времени (07:43 по московскому).

Экипаж Crew-3 нес на станции полугодовую вахту — астронавты прилетели на МКС 11 ноября 2021 года. Им на смену на Crew Dragon под названием Freedom 28 апреля прибыли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти. С 18 марта вахту на станции также несут россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.