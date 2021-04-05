Корабль Crew Dragon перестыковался к МКС впервые в истории

Пилотируемый корабль Crew Dragon отделился от Международной космической станции и вновь автоматически пристыковался к МКС к другому шлюзу модуля Harmony. Об этом сообщили на сайте NASA.

На борту корабля компании SpaceX находятся американские астронавты Шэннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также японец Соити Ногути, которые прибыли на МКС в ноябре. В конце апреле они должны вернуться на Землю.

Операция по перестыковке корабля под названием Resilience заняла около 40 минут. Она проводилась впервые в истории. Перестыковка была необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля — Endeavour, который 23 апреля доставит на МКС американцев Мегана Макартура и Шейна Кимброу, француза Тома Песке и японца Акихико Хосидэ.

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков ранее обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС. Места утечки обработали герметиком. В ближайшее время космонавты проверят, помогла ли обработка справиться с утечкой воздуха.