Корабль Crew Dragon доставил четырех астронавтов на МКС

Американский космический корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС). На его борту находились четыре астронавта.

Трансляцию стыковки вели на сайте NASA. Корабль запустили утром 27 апреля по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Он пристыковался к МКС в 19:37 по времени восточного побережья США (02:37 28 апреля по московскому времени). Стыковка проходила в автоматическом режиме.

Корабль доставил на МКС астронавтов NASA Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессику Уоткинс. Еще на борту находилась представительница Европейского космического агентства (ЕКА), итальянка Саманта Кристофоретти. Космический корабль назвали Freedom («Свобода»).

Астронавты сменят на станции американцев Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон, а также немецкого коллегу Маттиаса Маурера. Предыдущий экипаж прилетел на МКС 11 ноября 2021 года. Астронавты прибыли на Crew Dragon под названием Endurance («Выносливость»). На Землю они вернутся на этом же корабле.