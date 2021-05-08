Комплекс «Окно-М» засек повышенную активность в космосе

Рост космической деятельности в 2021 году зафиксировал российский оптико-электронный комплекс «Окно-М». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

За четыре месяца 2021 года комплекс заметил движение почти 30 тысяч космических объектов. При этом в 2020-м было зафиксировано более 25 тысяч космических объектов.

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» расположен в горах Санглок в Таджикистане на высоте 2200 метров над уровнем моря. Он позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. Причем на максимальной дальности комплекс умеет обнаруживать объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

«Окно» отправили на опытно-боевое дежурство в 1999 году. После модернизации в 2014-м комплекс получил обозначение «Окно-М», а его дальность обнаружения повысилась на 10 тысяч километров — с 40 до 50 тысяч. В целом с 1999 года комплекс «Окно» провел более 12,5 миллиона измерений по космическим объектам, обнаружил свыше 7,5 тысячи новых высокоорбитальных космических объектов, проконтролировал вывод на рабочие орбиты почти 800 космических аппаратов.

Комплекс включает в себя современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионную аппаратуру обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Работа «Окна-М» полностью автоматизирована. Комплекс получает информацию от сигналов, которые появляются в результате отражения солнечного излучения от космических объектов.