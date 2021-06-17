Компьютерные игры назвали эффективными в лечении психических расстройств

Ирландские ученые пришли к выводу, что компьютерные игры облегчают симптомы многих психических болезней. Они благотворно влияют на людей с тревожными расстройствами и депрессией и обладают преимуществом перед полноценной медицинской помощью.

Об этом сообщили ученые Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда. Они опубликовали свое исследование в научном журнале JMIR Serious Games. Специалисты основывались на данных существующих научных работ о влиянии компьютерных игр на психическое здоровье и помощи в лечении ментальных заболеваний.

Отдельное внимание ученые уделили трудам последних двух лет — пандемия коронавируса привела к тому, что у людей стали чаще выявлять депрессию и тревожные расстройства. Только в США этот показатель вырос в три-восемь раз по сравнению с 2018–2019 годами.

В результате клинические исследования выяснили — компьютерные игры смягчают протекание различных ментальных болезней. В их числе депрессия, тревожное расстройство, шизофрения и даже рак. Чтобы добиться эффекта, достаточно уделять им по 30 минут в день.

При этом разные жанры игр по-разному влияют на человека. Например, шутеры и ролевые игры помогают снизить чувство одиночества и улучшают социализацию. Таким же эффектом обладают онлайн-игры. Стратегии и фитнес-игры помогают развить когнитивные способности и улучшить зрительно-пространственное ориентирование. С их помощью также получается смягчить симптомы дислексии.

Все игры разных жанров, которые участвовали в исследовании, помогают справиться с сильными эмоциями и переживаниями. Кроме того, они повышают настроение и дают ощущение удовольствия. При этом преодоление трудностей и получение достижений в игровом мире влияют на людей в реальной жизни — они значительно улучшают их настроение в депрессии.

От уровня игрока это никак не зависит — настроение повышает визуальная часть игры за счет многообразия форм и красок. Авторы исследования уверены, что компьютерные игры имеют преимущества перед полноценной медицинской помощью. Они намного доступнее, а также не вызывают негативного отношения со стороны окружения: многие настороженно относятся к тем, кто получает психиатрическую помощь, в то время как любителей игр воспринимают нейтрально.