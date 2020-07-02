Исследователи протестировали доноров крови. Это понадобилось, чтобы выяснить влияние на иммунитет принятых мер по борьбе с коронавирусом в Швеции.

«Швеция стала единственной европейской страной, где не было строгого карантина в надежде обрести коллективный иммунитет. Пока что данные говорят о том, что план сработал, так как иммунитет сформировался даже у людей с отрицательными тестами на антитела», — заявили ученые.

Однако согласно результатам исследования, только у 30% здоровых доноров крови обнаружили Т-клеточный иммунитет. Он указывает на приобретенный иммунитет к коронавирусу.

К исследованию присоединились 200 добровольцев, у большинства из них заболевание протекало в легкой форме. По этой причине ученые предполагают, что людей с иммунитетом может быть еще больше.

Авторы работы добавили, что их исследование не направлено на изучение антител. Они считают, что развитие иммунитета практически не связано с наличием в организме антител к новому вирусу.