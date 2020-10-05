Российские ученые рассказали о формировании коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет против COVID-19 может выработаться при 3-10% заболевших вместо 60-70%. Новую модель распространения коронавируса разработали российские ученые.

Математическую модель представили специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу научного учреждения. Она описывает распространение инфекции, учитывая существенную длительность течения болезни и применяемых карантинных мер.

«Новая модель позволяет учесть характерные особенности протекания инфекции при заражении вирусом SARS-CoV-2, а также выявить влияние применяемых карантинных мер», — пояснили ученые.

По их словам, новая модель оказалась более соответствующей статистике, чем две основные. SIS- и SIR-модель применяют сейчас для описания распространения вируса. Они построены на основе дифференциальных уравнений и учитывают заболевших и поправившихся за определенное время.

В первом случае речь идет о возможности повторного заболевания COVID-19, поскольку иммунитет у человека не формируется. Во втором — о формировании длительного иммунитета. Главный научный сотрудник ОИВТ РАН профессор Сергей Тригер заметил, что ни одна из упомянутых моделей корректно не учитывает временных особенностей течения COVID-19. Они не показывают минимальное время, которое человек является носителем вируса, и степень заразности заболевшего при контакте.

Модель, которую разработали в ОИВТ, учитывает четыре параметра — численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного человека в день, вероятность инфицирования и длительность болезни. К тому же ученые включили в расчеты и карантинные меры, основываясь на официальных данных статистики.

Специалисты пришли к выводу, что есть шанс «существенно снизить темпы приросты заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до 3-10% от численности популяции». Основой этого станет введение верно выбранных оптимальных карантинных мер. Так экономический ущерб и психологическая нагрузка для населения будут минимальны.