Когда люди научатся выращивать человеческие органы? Ответили в МГУ

Специалист заметил, что сейчас существуют технологии, с помощью которых можно выращивать человеческие ткани в малых размерах. По мнению Алиханова, в ближайшие 5-10 лет в этом направлении будет сделан большой прорыв, и люди научатся выращивать полноценные человеческие органы.

«Конечно, это очень дорогие технологии и в разряд доступных они перейдут не скоро. Но в далеком будущем, если они будут востребованы, несомненно, это станет доступно всем», — выразил уверенность собеседник информагентства.