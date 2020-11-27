Ключевым недостатком вакцин от COVID-19 назвали необходимость идти на укол дважды

Эффект от вакцины против COVID-19 может сойти на нет, если человек не придет на второе введение препарата. Двухстадийное вакцинирование оказалось слабым местом прививки.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова напомнила в беседе с РИА «Новости», что сейчас у наиболее эффективных вакцин от COVID-19 два этапа введения.

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — сказала Баранова.

Если человек пропускает второй укол, то эффективность кампании по массовой вакцинации будет практически сведена на нет. Эксперт напомнила о одностадийной китайской вакцине, но ее эффективность полностью не изучена.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, получившую название «Спутник V». Препарат разработали в НИЦ имени Гамалеи на основе аденовирусных векторов. Его преимуществом стала безопасность и результативность. К тому же у вакцины отсутствуют долгосрочные побочные эффекты.

В октябре регистрацию получила вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», основой которой стали пептидные антигены. Уже получено разрешение на ее пострегистрационные испытания, а препарат поступил в регионы. На подходе и третий разработанный в России препарат.