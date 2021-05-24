Клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа начнутся в России осенью

Российские ученые сейчас создают вакцину двойного действия, которая защитит от ковида и от гриппа. Клинические испытания препарата могут начаться осенью. Об этом газете «Известия» сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Сейчас заканчиваются доклинические исследования на животных, в частности на приматах. После их окончания, в конце июня, мы надеемся получить результаты, подтверждающие эффективность и безопасность вакцины. Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев», — отметил ученый.

Лиознов подчеркнул, что эта вакцина векторная, как и препарат «Спутник V». По его словам, в качестве носителя в ней используют ослабленный вирус гриппа, в который вносят генетический материал SARS-CoV-2.

Белки гена коронавируса — это антигены, на которые формируется иммунный ответ, объяснил собеседник. Директор НИИ раскрыл, что вакцина будет назальная, и подчеркнул, что исследования на животных показали положительные результаты.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в России сейчас циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса, однако они практически не отличаются друг от друга и особой опасности не представляют.