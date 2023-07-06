06 июля 2023, 13:04
Климатолог Отто назвала смертным приговором человечеству новый рекорд среднемировой температуры
В мире 3 июля зафиксировали новый температурный рекорд — средняя температура на планете составила +17,01 градуса, что можно назвать смертным приговором человечеству. Таким мнением с Sky News поделилась климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто, сообщил сайт kp.ru.
По мнению ученого, такой рекорд — совсем не повод для радости. Он лишний раз доказывает, как быстро меняется климат на Земле и как прогрессирует глобальное потепление. Потому что ранее температурный рекорд с отметкой в +16,92 градуса установили в августе 2016 года.
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«Это смертный приговор для людей и экосистем», — подчеркнула Отто.
Как добавил НСН, на климат и его изменения влияет природное явление Эль-Ниньо, которое вызвано сменой фаз течения океана.
Глобальное потепление
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