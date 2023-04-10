Наука 10 апреля 2023, 12:19 Климатолог объяснил, какие страны пострадают при повышении уровня мирового океана Климатолог Семенов: Бангладеш и Египет находятся в зоне риска при подъеме мирового океана

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Подъем уровня мирового океана больше всего скажется на регионах с пологим побережьем: на Египте, Бангладеше и Новом Орлеане в США. Об этом Ura.ru сообщил научный руководитель Институт глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семенов.

По его словам, в этих регионах подъем уровня мирового океана грозит серьезной опасностью. В частности, из-за образования больших волн на пологом берегу.

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«Кроме того, средний подъем уровня океана приводит к тому, что во время всяких волнений возникают более высокие волны. Это не хорошо для Бангладеша, Египта, Нового Орлеана. Города, которые расположены частично ниже уровня океана находятся в некоторой опасности, потому что дамбы не бесконечно надежны», — объяснил Сергей Семенов.

Он также добавил, что из-за повышение уровня воды в мировом океане растет и ее температура. Потому что чем выше его поверхность, тем хуже она поглощает углекислый газ. А чем больше его накапливается, тем теплее становится.

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