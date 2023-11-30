Наука 30 ноября 2023, 16:43 Климатолог Карнаухов заявил о возможном появлении вечного урагана на Земле

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Вечный ураган может стать следствием климатических изменений на Земле. Об этом сообщил научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН и климатолог Алексей Карнаухов в беседе с сайтом kp.ru.

Согласно версии эксперта, мощный вихрь будет постоянно циркулировать по планете. Ученый сравнил его с Большим красным пятном на Юпитере, добавил «Ридус».

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Коллеги Карнаухова пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данную теорию.