Группа исследователей Гарвардского университета определила, что изменение температуры всего на два градуса по Цельсию приведет к значительному сокращению территорий виноградников. Совиньон и мерло могут остаться лишь приятным воспоминанием ценителей. Результаты научной работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences