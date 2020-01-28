Изменение климата приведет к тому, что площади винодельческих регионов сократятся на 56%. Для большинства сортов винограда на планете станет слишком холодно. Исследователи предложили владельцам виноградников для сохранения бизнеса уже сейчас переключаться на другие сорта. Например, вместо мерло можно выращивать мурведр, который более стоек и созревает позднее. Кроме того, ученые выступили за перенос территорий виноградников севернее, чем это есть сейчас.

По словам ученого Элизабет Волкович, вместо рислинга стоит выращивать треббиано, а вместо каберне-совиньон — пино-нуар. В скором будущем Италия, Испания и Франция могут попрощаться со многими своими виноградниками. Если температура воздуха в этих странах увеличится не на два, а на четыре градуса, то потери площадей, пригодных для выращивания этих культур, сократится на 85%.

«Мы подсчитали, что переключившись на другие сорта винограда, виноделы смогут уменьшить ущерб до 24% потерянных площадей», — добавила профессор Волкович.

Также для защиты виноградников исследователи порекомендовали усилить орошение земли и активнее использовать теневую ткань.

Потепление на два градуса практически не окажет воздействия на плодородные земли с лозами в Германии, Новой Зеландии, а также в северо-западной части Соединенных Штатов. Там следует выращивать мерло и гренаш.