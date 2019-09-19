Кластер вычислительного центра NICA запустили в Дубне. Он поможет совершить прорыв в физике

Первый кластер вычислительного центра проекта NICA запустили в Дубне. Все необходимое оборудование поместилось в комнате площадью всего 60 квадратных метров.

Таких кластеров будет четыре. Потребляемая мощность каждого в полном объеме составит порядка 300 киловатт. Уже сейчас на оборудовании можно запускать три тысячи параллельных процессов и хранить 3,5 петабайта данных с полным дублированием.

Физика частиц, конечно, проигрывает по объему данных таким системам как Google или Яndex, но в задачи кластеров вычислительного центра комплекса NICA входит не только хранение полученной информации, но также ее обработка и моделирование физических процессов.

Источник фото: телеканал «360»

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«Мы хотим изучать столкновение тяжелых ионов, чтобы получить в лабораторных условиях максимально плотную барионную материю. Где есть уникальные задачи, и если будет получено их решение — это может стать прорывом в физике», — подчеркнул заместитель директора лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Юрий Потребеников.

Только в рамках одного эксперимента будет фиксироваться до 50 тысяч столкновений тяжелых ионов в секунду. Всего в проекте NICA будут работать минимум три крупных физических установки, причем каждая будет давать поток информации от 10 до 15 петабайт в год. Это потребует существенных вычислительных ресурсов.

Данные будут распределены между кластерами с разными задачами. Уже сейчас обеспечен высокоскоростной канал связи между ними — 400 гигабит в секунду, это в четыре тысячи раз больше, чем, например, в домах или офисах.

Источник фото: телеканал «360»

Вычислительный центр комплекса NICA станет одним из самых крупных в России. Работа на базовой конфигурации мегасайенс-проекта должна начаться в конце 2022 года.