Китайский марсоход назвали в честь бога огня

Марсоход КНР получил имя «Чжужун» в честь бога огня из традиционной мифологии. Такое решение приняли в Китайском национальном космическом управлении (CNSA), сообщило CCTV.

Высота первого китайского марсохода — 1,85 метра, масса — 240 килограммов. На Марсе он готов проработать 92 земных суток.

«Чжужуну» поручили исследовать состав поверхности и геологического строения планеты, а также метеорологическую обстановку на ней.

Чжужун — самый ранний бог огня. Название марсохода символично: аппарат «зажжет огонь космических исследований» Китая, поможет людям и дальше исследовать «бескрайнее звездное небо и неизведанную Вселенную».

«Чжу Жун почитается как самый ранний бог огня в традиционной китайской культуре, что символизирует то, что наши предки использовали огонь, чтобы осветить землю и принести свет», — отметили в управлении.

Китайское название Марса, Хуосин, переводится как «огненная планета».

Название выбрали в ходе международной кампании по отбору вариантов, оценки экспертов и онлайн-голосования. Всемирная кампания по вариантам названий первого китайского марсохода стартовала в июле 2020 года.

День китайской космонавтики празднуется 24 апреля. Церемония открытия Дня китайской космонавтики прошла в городе Нанкин провинции Цзянсу.

В июле 2020 года КНР запустила своей первый марсианский зонд «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March 5. Название отсылает к поэме национального поэта Цюй Юаня (340–278 до н. э.).