Китайский луноход заметил «загадочную хижину» на обратной стороне Луны

Китайский луноход нашел «таинственную хижину» на обратной стороне Луны. Сейчас аппарат отправился к ней, чтобы сделать фотографии.

Луноходу придется преодолеть 80 метров до объекта. Средняя скорость лунохода составляет 80-90 сантиметров в сутки. На это ему потребуется около двух-трех месяцев, сообщило Space со ссылкой на китайский государственный научно-популярный канал Our Space.

Ученые предполагают, что это валун, который образовался после удара метеорита о поверхность спутника Земли. Специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект «таинственной хижиной» и заинтересовались им так, что изменили программу лунохода.

Китайский луноход «Юйту-2» почти три года изучает обратную сторону Луны, которую никогда не видно с Земли. За эти годы он успел проехать более 850 метров. Во время своего лунного путешествия он делает снимки и замеры.