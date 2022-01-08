Китайский луноход «Юйту-2» раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне

Китайский луноход «Юйту-2» не так давно запечатлел «загадочный» объект у кратера Фон Карман, который из-за ракурса фото по своей форме напоминал дом. Тайна «загадочного дома» не просуществовала долго: интернет-издание CNet сообщило, что объект ни что иное, как обыкновенный камень.

Первые кадры объекта были опубликованы в начале декабря, отметило РИА «Новости». Глядя на снимок создавалось впечатление, что объект имеет необычную форму, за что его назвали «загадочным домом». Своеобразная оптическая иллюзия сложилась из-за ракурса снимка, на котором был запечатлен объект.

Журналист Эндрю Джонс, освещающий космическую тематику, разместил новую фотографию с «Юйту-2». На последнем снимке нет ничего необычного, и сразу видно, что «загадочный дом» на самом деле является обыкновенным камнем, который лежит на краю кратера.

Инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл и развернул все пять слоев солнечного щита. В NASA отметили, что это была одна из самых опасных задач в развертывании телескопа. Сотрудники подразделения не без гордости рассказали о проделанной работе, а заодно иронично подшутили над коллегами из других отделов NASA, которые отвечают за Солнце, Луну и Землю. Пользователям Twitter поддержали иронию NASA Webb Telescope, и в ход пошли мемы.