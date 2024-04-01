Наука 01 апреля 2024, 12:30 Китайский эпидемиолог Цзянбин Ванг заявил, что сон с открытыми шторами повышает риск инсульта на 43%

Читать 360tv в

Эпидемиолог из Китая Цзянбин Ванг заявил, что сон с открытыми шторами повышает риск инсульта на 43%. Об этом написало издание Metro, ссылаясь на исследование.

По словам ученого, к нарушению сна приводит так называемое световое загрязнение, которое попадает в комнату через уличное освещение.

Реклама

«Более высокий уровень воздействия искусственного света с улицы в ночное время может быть фактором риска цереброваскулярных заболеваний», — процитировал сайт kp.ru автора.

Всего исследование длилось на протяжении шести лет. В нем поучаствовали 28 тысяч человек.