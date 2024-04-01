01 апреля 2024, 12:30
Китайский эпидемиолог Цзянбин Ванг заявил, что сон с открытыми шторами повышает риск инсульта на 43%
Эпидемиолог из Китая Цзянбин Ванг заявил, что сон с открытыми шторами повышает риск инсульта на 43%. Об этом написало издание Metro, ссылаясь на исследование.
По словам ученого, к нарушению сна приводит так называемое световое загрязнение, которое попадает в комнату через уличное освещение.
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«Более высокий уровень воздействия искусственного света с улицы в ночное время может быть фактором риска цереброваскулярных заболеваний», — процитировал сайт kp.ru автора.
Всего исследование длилось на протяжении шести лет. В нем поучаствовали 28 тысяч человек.
Исследования
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