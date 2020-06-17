Китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажную среду
Коронавирус может какое-то время «жить» во влажной среде, оставаясь заразным. Так считает глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, академик Китайской академии наук Гао Фу. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным телеканала «Царьград», ученый объяснил, что «вирус скрывается в тенистой, влажной, относительно загрязненной окружающей среде», и «после определенного времени он внезапно появляется и заражает большое количество человек».
Он считает, что это свойство стало причиной новой вспышки инфекции в Пекине.