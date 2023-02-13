Наука 13 февраля 2023, 14:34 Китайские ученые успешно клонировали трех телят

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Работникам Северо-западного китайского университета удалось успешно клонировать трех телят голштинской породы. Каждый теленок в будущем даст на 50% молока больше, чем обычная среднестатистическая корова, сообщило Nation News.

Для получения клонов самой крупной среди рогатого скота породы ученые взяли образцы тканей голштинских коров и перенесли ядра соматических клеток.

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В результате на свет появились три здоровых теленка, в настоящее время они проживают на ферме в городе Линву.

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